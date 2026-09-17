Mineiro deja a Santos fuera de la Sudamericana por penales El equipo de Minas Gerais logró eliminar al equipo paulista y accedió a las semifinales del certamen continental.

En la noche de ayer miércoles se disputó el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Atlético Mineiro, que hizo las veces de local en el Arena MRV de Belo Horizonte, y el Santos, con el dueño de casa logrando sobreponerse a un marcador adverso de dos goles de diferencia para llevar la serie a los penales y clasificar.

Cabe recordar que el partido de ida en Sao Paulo acabó con el Santos derrotando al Galo por 2-0, sin embargo, apenas comenzó el juego de vuelta, el Mineiro ya se puso en ventaja en el minuto 1 con un gol de Bernard, empatando la serie en primera instancia posteriormente a los 20 gracias a un tanto de Reiner Jesus.

No obstante, un rato después, a los 29, Lyanco marcaría en contra para volver a poner al Santos arriba en el global. Reiner de nueva cuenta convertiría a los 41 para nuevamente igualar las acciones, pero Gabriel Barbosa a los 72 otra vez pondría al frente al Santos.

Cuando ya nada parecía poder salvar al Mineiro de la eliminación, Tomás Cuello a los 92 marcaría el 4-2 definitivo, que significaba un 4-4 en el global y que llevaba el partido a los penales, donde el Atlético terminó venciendo por 3-1 llegando de esta manera a semifinales de la Copa Sudamericana.