Luego de días internada, falleció mujer que recibió un disparo en el rostro Una mujer de 37 años falleció después de pasar días internada, tras recibir un disparo de escopeta casera en el rostro. El hecho ocurrió el pasado do…

Una mujer de 37 años falleció después de pasar días internada, tras recibir un disparo de escopeta casera en el rostro. El hecho ocurrió el pasado domingo, en una vivienda del barrio San Miguel. Según la investigación, la pareja habría iniciado una fuerte discusión y posteriormente se produjo un forcejeo.

El hombre, de 29 años, fue detenido y dijo que el arma se habría accionado accidentalmente durante el forcejeo. Sin embargo, la Fiscalía maneja otra hipótesis y lo imputó por feminicidio. La fiscala sostiene que la mujer era víctima de violencia y que incluso estaba preparando sus cosas para abandonar la casa. Sus familiares también señalaron que presuntamente sufría agresiones físicas y psicológicas de manera constante.

Tras el disparo, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital de Trauma, donde luchó por su vida durante dos días. Finalmente, falleció. La investigación continúa para esclarecer qué ocurrió aquella tarde y determinar las circunstancias exactas en que se produjo el disparo.