Ñande Reina Teen Universe Py está lista para representar al país en Asia La elección de Reina Teen Universe se va a realizar en octubre en Cambodia.

La Reina Teen Universe Paraguay Nicole Feltes publicó un mensaje en las redes sociales, donde expresó su alegría y orgullo de poder representar al país en el evento a realizarse en el mes de octubre en Cambodia, Asia.

“Cada día falta menos para vivir uno de los momentos más importantes de mi vida. Este octubre emprendo un viaje que significa mucho más que llegar a un nuevo destino. Viajo hasta Camboya, en Asia, llevando conmigo los colores de mi bandera, nuestras raíces, nuestra cultura y el sueño de representar con orgullo a todo un país”, escribió en Instagram.

La soberana juvenil contó que está trabajando duro por la enorme responsabilidad de representar a Paraguay en esa competencia de belleza en Asia, “Me estoy preparando con el corazón, con disciplina y con la enorme responsabilidad de representar a mi amado Paraguay”.

“Quiero sentir el apoyo de mi gente en cada paso de este camino, sus mensajes, sus palabras y cada muestra de cariño serán parte de esta aventura que recién comienza. Prometo dar lo mejor de mí, dejar el alma en cada momento y hacer todo lo que esté en mis manos para que nuestra bandera brille muy alto. Voy por un sueño, pero llevo conmigo a toda una nación, ¡See you soon Cambodia!”, escribió finalmente.