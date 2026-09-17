Ñembo “motochorros acuáticos” fueron aprehendidos

Se tiraron al lago Acaray para huir de la policía pero no lo lograron.

¡Al agua patos pero directo al calabozo! Dos maleantes intentaron hacerse los peces para escapar de la Policía tirándose al helado lago Acaray, en Alto Paraná. Los sospechosos andaban merodeando por la zona con varios objetos de dudosa procedencia que presuntamente acababan de pelar de algún lado.

Al divisar la patrullera que se les venía encima, los pillos no tuvieron mejor idea que tirar los objetos robados y una mochila directo al agua. Pensando que eran sirenas, los tipos se lanzaron al cauce hídrico y nadaron con todas sus fuerzas para ganar la otra orilla y zafar de las esposas.

Pero los uniformados no se quedaron de brazos cruzados: pidieron socorro a los vecinos de la zona que reaccionaron al toque con una embarcación. Subidos a la canoa y remando como profesionales, los agentes le metieron pata en medio del agua hasta alcanzar a los nadadores de la delincuencia.

Acorralados y con los brazos cansados de tanto patalear, los fugitivos no tuvieron de otra que rendirse en pleno lago y dejarse atrapar. La rápida intervención de la barriada fue clave para que los dos escurridizos sujetos no logren salirse con la suya en las aguas esteñas.

Los delincuentes fueron sacados del agua mojaditos de pies a cabeza y llevados directo a la comisaría para secarse en el calabozo. Ahora la Fiscalía busca rescatar las evidencias del fondo del lago mientras la pareja de “patos” espera saber qué destino le depara la Justicia.