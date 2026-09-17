“Para la gente y para nosotros va a ser algo histórico” El “Gallo Norteño” no pierde la ilusión de ser monarca del Clausura

Alan Gómez, delantero del “Gallo Norteño”, habló con Crónica sobre el chute trascendental de esta tarde contra la Academia. El futbolista dejó en claro que la derrota en la jornada pasada ni ahí voi afectó a sus compas y gatilló que “ahora sí nos planteamos ser campeones, para nosotros y la gente va a ser histórico”.

“La verdad que va a ser un partido muy difícil, pero le veo muy bien a mis compañeros, porque el tropiezo que tuvimos contra Libertad no afecta el buen momento que estamos pasando. Los muchachos están motivados y venimos entrenando muy bien en la semana. Creo que va a ser un lindo partido el de mañana (hoy)”, señaló de entrada.

Remarcó que “ahora sí nos planteamos ser campeones, somos conscientes del momento que estamos pasando, estamos a un punto de lo que es la punta, nosotros nos propusimos levantarnos rápido luego de lo que fue el compromiso contra Libertad. Y seguimos ahí peleando y lo vamos a hacer hasta el final”, siguió.

Acerca de cómo puede llegar a darse el encuentro, expresó que “creo que Nacional va a salir a proponer porque son locales y ahí es donde debemos aprovechar nosotros, ya que vamos a tener espacio porque van a salir en busca del compromiso”, he’i.

Upéi agregó que “esa cancha es muy difícil porque nos alcanzamos todos, ya que es chica, te presionan rápido, tenés marcas constantemente y de a dos, pero va a ser un lindo partido”.

El ánimo por Pedro Juan

“Acá en la ciudad se vive de una manera especial, son muy fanáticos, están apoyando demasiado y ahora sí la gente está empezando a llenar el estadio. Ya nos pusimos a pensar lo que va a ser si logramos ser campeones, para la gente y para nosotros va a ser algo histórico. Es el único club ahora mismo del interior, va a ser lindo cerrar el año con un campeonato”, mencionó.

“Me siento muy bien”

“En lo personal, la verdad que me siento muy bien, estoy entrenando y haciendo bien las cosas, los profes dan esa confianza, lo motivan a uno a hacer bien las cosas. Individualmente me siento tranquilo, tanto físicamente como en la parte futbolística. Me encuentro en un momento muy lindo. Tanto Eduardo Ledesma y Diego Gavilán me piden que tres cuarto de cancha para arriba haga lo que sé hacer, que encaremos, generemos el uno contra uno, también que ayudemos obviamente, pero tenemos mucha libertad de movernos”, destacó avei.