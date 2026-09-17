Paraguaya en Polonia: “Se trabaja mucho pero vale la pena” Una paraguaya contó cómo es su vida trabajando en Polonia, asegura que, aunque el trabajo es pesado, el salario y el bajo costo de vida hacen que el …

Trabaja con su mena en Polonia y cuenta que el sacrificio vale la pena.

Una paraguaya contó cómo es su vida trabajando en Polonia, asegura que, aunque el trabajo es pesado, el salario y el bajo costo de vida hacen que el sacrificio valga la pena para ella. “Acá se trabaja y se trabaja muchísimo”, contó a Crónica Yani Areco, que decidió cruzar el océano en busca de nuevas oportunidades y hoy trabaja en un frigorífico de cerdos en Polonia.

Su rutina comienza cuando todavía es plena madrugada. “A las 3 de la mañana nos levantamos, a las 4 nos vamos y salimos a las 3 de la tarde”, relató sobre sus largas jornadas laborales. El trabajo consiste principalmente en el despiece y empaque de carne de chancho, una tarea que, según reconoció, no es precisamente un paseo. “Es duro, los primeros días me dolía todo los brazos, pero ahora ya me estoy acostumbrando”, contó entre risas. Uno de los motivos que llevó a la compatriota a apostar por Polonia fue, justamente, la posibilidad de mejorar sus ingresos.

Según explicó, allí se cobra por hora y el pago ronda entre los 20 a 25 Esloti por hora (Esloti, moneda polaca) equivalente a 40 mil guaraníes. Con las horas extras y dependiendo de la cantidad de horas trabajadas, asegura que puede llegar a unos 11 millones y poco más al mes, haciendo la conversión aproximada a guaraníes. “En Paraguay no voy a ganar esa plata”, sostuvo.

Pero Yani también dejó claro que el dinero no llega gratis, “La realidad de Polonia es venir a trabajar todos los días. Si uno viene para trabajar, tiene que estar preparado, porque sí se trabaja y muchísimo”, remarcó.

VIVIR ALLÁ TAMBIÉN TIENE SUS VENTAJASO

Otro punto que destacó es el costo de vida. Según su experiencia, el alojamiento y los alimentos pueden resultar accesibles en comparación con otros países europeos.

“El costo de vida es muy, pero muy barato”, afirmó. Explicó que el alquiler que consiguió ronda los 500 Esloti, unos 70.000 guaraníes, aproximadamente, y que actualmente vive con su esposo.

Incluso hizo una comparación con España, donde, según comentó, compatriotas le cuentan que los alquileres pueden llevarse una parte importante del salario. “¿De qué le sirve a una persona ganar bien si casi la mitad de su sueldo se va solo en alquiler y comida? Acá eso es muy barato”, señaló.

Y si alguien piensa que llegó hablando polaco de una, nada que ver. “Con traductor, con el celular, con el traductor de voz, nos manejamos súper bien”, explicó entre risas sobre cómo se comunica en el trabajo.

AYUDA A OTROS PARAGUAYOS

Yani no solamente está trabajando en el frigorífico. También se desempeña como reclutadora para una agencia en Polonia, ayudando a compatriotas que buscan una oportunidad laboral. Hasta el momento, contó que ya ayudó a llegar y conseguir trabajo a 12 paraguayos, quienes actualmente se encuentran trabajando allá y que incluso espera la llegada de más compatriotas, entre ellos algunos que se encontraban en España y otros que viajarán desde Paraguay para trabajar como soldadores.