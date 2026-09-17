¡Paso a paso! Hugo Javier ya come solito y sorprendió a los médicos El exgobernador Hugo Javier González sigue dando señales positivas en su recuperación y esta vez protagonizó un pequeño gran avance: ya pudo alimenta…

El exgobernador Hugo Javier González sigue dando señales positivas en su recuperación y esta vez protagonizó un pequeño gran avance: ya pudo alimentarse por la boca y sin ayuda.El doctor Miguel Ferreira, director del Hospital Nacional de Itauguá, contó que ayer le retiraron la sonda de alimentación y esta mañana Hugo Javier comió solito un vasito de flan.

Esta mañana ingirió un vasito de flan por su propio medio”, he’i el médico, destacando que se trata de un avance importante luego del trauma que sufrió, ya que volver a tragar requiere coordinación de los músculos.El paciente mantiene signos vitales normales, buenas funciones cardíacas y renales, respira por sí solo y también presenta avances neurológicos.Además, responde a indicaciones, mueve los cuatro miembros y habla, mientras que su voz va recuperando fuerza y claridad.Para seguir avanzando con la alimentación, los médicos tienen previsto ofrecerle una sopita de verduras y aumentar progresivamente la comida por vía oral. En cuanto a la movilidad, deberá iniciar fisioterapia de manera gradual, primero tendrá que sentarse, recuperar fuerza muscular y luego comenzar con las sesiones.