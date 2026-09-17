¡Pea ha’é! Nuestra miss en tercer lugar entre las favoritas en Miss Grand Internacional La gala final de esta competencia de belleza va a ser el próximo 10 de octubre en Cambodia.

En Thailandia se está llevando a cabo el certamen Miss Grand Internacional 2026 y la primera competencia denominada Top 10, donde las concursantes compiten a través de las redes sociales, Instagram y Facebook.

Las votaciones del Top 10 ya es una actividad ya tradicional de la elección de Miss Grand ndaje.

Los internautas teclearon a bulto en las redes digitales, y ñande Miss Grand Py Miki Viveros quedó en el tercer puesto con 447.400 votos.

El primer lugar correspondió a la representante de Myanmar con 501.000 votos y segunda la de Guatemala con 497.300 votos.

En redes se armó un guarará de aquellos cuando un cibernauta posteó: “La de Paraguay quitándole el puesto a alguien”. Maravoipa, los compatriotas no escatimaron para responderle al disconforme, “¿Te pica?, rascate nde vaira”, “ y la seguirá obteniendo porque nuestra candidata si tiene apoyo de sus compatriotas no como la de Ecuador”, “la de Ecuador tiene también a nosotros sus compatriotas apoyándolo,y una de las favoritas a ganar la corona, la envidia te hace hablar pendejadas”, “bueno , igualmente Ecuador nunca podrá con Paraguay, los paraguayos arrasan cada año en votación, el año pasado su candidata fue la latina más votada y vienen años manteniendo esa racha”.