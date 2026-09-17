Se borró la cara para zafar de la justicia pero igual le cayeron Era el cerebro del megarrobo a la bóveda de cambistas esteños.

¡Se le borró la cara de arriero y la libertad de un plomazo! Mario P. M. (57), pesado prófugo de la justicia, cayó en un sigiloso operativo en Juan E. O’Leary. El arriero está señalado como el cerebro detrás del histórico megarrobo a la bóveda de los cambistas esteños y contaba con pesados antecedentes por narcotráfico.

Para andar impune por la vida se hizo varias cirugías estéticas que le dejaron el rostro de un péndex: “Vos le mirás y tendrá 40 años”, tiró el comisario Carlos Duré. El tipo usaba hasta cinco cédulas falsas entre Paraguay y Brasil para descolocar a la Policía y esconder su pasado como mano derecha del mítico Fernandinho Beira Mar.

Su caída de película se dio gracias a que su compinche, alias “Gordiño”, no aguantó la presión y lo cantó todito como el verdadero mandamás del túnel esteño. Los investigadores quedaron con la boca abierta al confirmar que el sujeto unió a facciones enemigas como el Comando Vermelho, el PCC y “Bala na cara”.

Esta inédita “cooperativa criminal” juntó a los peores mafiosos de la frontera para armar el golpe perfecto y repartirse el millonario botín del robo. La Policía ya venía tras los pasos de esta peligrosa alianza tras incautar varios panes de mercadería que llevaban los sellos de las distintas bandas criminales.

Agentes de inteligencia le cortaron la racha al prófugo de las mil caras tras un impecable trabajo de seguimiento que lo acorraló en su guarida. Ahora el ostentoso “tuneado” del hampa dormirá tras las rejas, donde ninguna cirugía plástica le va a servir para escapar del brazo de la Justicia.