Snif...snif...recordaron a “Tito” García en redes sociales 😢 El artista divirtió a varias generaciones de niños con sus recordadas marionetas y programas infantiles. Ayer lo homenajearon en Instagram recordando su cumple.

Ma’ena...ayer fue el cumple del recordado y querido Héctor “Tito” García, el conductor de programas infantiles que marcaron épocas en la TV paraguaya y todos los niños de la década de los 80’s y 90’s.

“El calendario vuelve a marcar tu cumpleaños; hay fechas que no pasan desapercibidas cuando pertenecen a alguien que dejó una huella tan grande” escribieron desde la página @tatetito_py en Instagram, acompañada de una foto del artista chileno pero paraguayo por adopción.

“Tito, tu vida trascendió el escenario, quedaste en la memoria de generaciones, en las risas de tantos niños que crecieron viéndote y en el cariño de quienes, con los años, seguimos hablando de vos”.

Luego escribieron, “porque hay personas cuya ausencia se siente, pero cuyo recuerdo permanece. Personas que dejan algo de sí en los demás y que, de alguna manera, siguen presentes cada vez que alguien recuerda una sonrisa, una escena, una palabra o un momento compartido. Hoy te recordamos desde la gratitud de haber existido y de haber dejado tanto, ¡Feliz cumpleaños querido Tito!.

Y finalmente postearon, “la huella que dejaste sigue escribiéndose en la memoria de quienes te queremos”.