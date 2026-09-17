Una ayudita de casi G. 500 millones para los trabajadores del campo Los productores de Mayor Otaño, Itapúa, recibieron una importante ayudita para seguir metiéndole fuerza al trabajo. El MAG entregó al Comité de Produ…

Los productores de Mayor Otaño, Itapúa, recibieron una importante ayudita para seguir metiéndole fuerza al trabajo. El MAG entregó al Comité de Productores Agropecuarios Santa Lucía un tractor, una sembradora de cinco líneas y un esparcidor de semillas y abonos, con una inversión de G. 497.870.000.

Con estas maquinarias, los agricultores podrán hacer sus labores de manera más rápida y sencilla, además de reducir los gastos que implica trabajar la tierra. En pocas palabras, tendrán herramientas para producir más y con menos esfuerzo.

Durante el acto, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, resaltó el sacrificio de las familias campesinas que, pese a las dificultades, siguen firmes trabajando la tierra.

“Es típico del paraguayo que pasa por momentos difíciles, pero que nunca se entrega”, dijo.

La entrega forma parte del apoyo del Gobierno a la Agricultura Familiar, buscando que las inversiones lleguen directamente a las comunidades y ayuden a fortalecer el bolsillo y la producción de las familias campesinas.