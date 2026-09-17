[VIDEO] ¡Buena onda con las olimpiadas! Quiere que ganen todos Es tiempo de olimpiadas estudiantiles y a full llueven los pedidos de videitos a los famosos. Una de las más solicitadas es la periodista Belén Rivas…

Es tiempo de olimpiadas estudiantiles y a full llueven los pedidos de videitos a los famosos. Una de las más solicitadas es la periodista Belén Rivas quien recibe solicitudes de alientos o invitación por todas partes. La chamba en los medios le tiene muy ocupada voi por lo que se le complica cumplir con todos lo fanáticos, entonces simplificó la jugada y tiró un videito para que el rollo pueda editar y compartir donde quieran.

En charla con Crónica, la comunicadora dijo que por falta de tiempo no logra cumplir con todos los pedidos. “Agradezco el pedido porque me hace sentir el cariño de cerca, ya que nos debemos a nuestra gente. Me indigna que haya gente que quiera cobrar por saludos la verdad, al menos yo no le quitaré un guaraní a nadie”, dejó en claro la mediática.

“Hola yo soy Belen Rivas y les saludo a todos los colegios, de todos los colores, de todos los turnos”, dice en el inicio de su video. Más adelante tira las indicaciones para que loperro editen el material con los nombres de los colores, animalitos, ere era.

En el final de su contenido le desea mucha suerte a todos los colores y animalitos, esperando que pasen lindo y disfruten todos de esta hermosa etapa de la vida que tiene que ver con las competencias por el Día de la Primavera y el Día de la Juventú. “Que ganen todos los colores, animales, equipos, turnos, cosas, países tutti frutti. Fuerza a las olimpiadas”, he´i.