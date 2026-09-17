[VIDEO] Kipita encontró un pedazo de Paraguay en Paris El creador de contenidos mostró la Plaza Paraguay de París. Quedó chochísimo.

Ñandejara, el creador de contenidos francés Kipita no solamente extraña a su querido Paraguay, sino que encontró un pedazo de terreno paraguayo en Francia.

Kipita viajó a su país por unas cuestiones familiares pero no deja de crear materiales y compartirlo en sus redes sociales.

“¿Mba’epiko Ñandejara? ¿Estoy soñando? ¿Plaza Paraguay en París, en Francia?”, se preguntó el francés en su video.

Upei contó que se encuentra en París, “che aime Francia pe, Plaza Paraguay en París, Ñandejara, es muy juky, pero lo más tarova, lo más loco es que Pedro Juan Caballero, un héroe de la independencia de Paraguay tiene su estatua en Paris, 10 mil kilómetros mas lejos”, tiró Kitipa.

El creador digital he’í que esto sirve para demostrar que Francia y Paraguay siempre tuvieron buenas relaciones, “Qué locura, en serio, no cualquier país en el mundo tiene su plaza, su nombre propio en París, encima en el mejor barrio del París, el barrio más yeyapo, más cheto”, tiró finalmente en sus redes.