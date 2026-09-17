[VIDEO] Llanto por el traslado del elefante Sandro Lágrimas y mucha emoción se vivió en el Zoológico de Sorocaba de Sao Paulo porque el elefante asiático Sandro, de 54 años fue trasladado al Santuario…

Lágrimas y mucha emoción se vivió en el Zoológico de Sorocaba de Sao Paulo porque el elefante asiático Sandro, de 54 años fue trasladado al Santuario de Elefantes Brasil en Mato Grosso.

Sandro es un elefante asiático que fue rescatado de un circo y hace mas de 40 años que vive en cautiverio en el Zoológico. Ahí tenía de compañera a Raysa, quien quedó solo desde que en 2020 ella falleció.

La mudanza del elefante Sandro fue el resultado de una prolongada batalla legal impulsada principalmente por instituciones de defensa animal y las autoridades judiciales del estado de São Paulo.

Dijeron que en el Santuario estará mucho mejor y podrá vivir libre, pero temían que el traslado le afecte. Su cuidador fue el mas afectado, ya que se despide de un amigo de años.