[VÍDEO] Odesur: Paraguay derrota a Argentina con Delmás como la estrella La Albirroja derrotó nada más y nada menos que a la selección local en su debut en fútbol masculino en los Juegos Sudamericanos 2026.

Paraguay derrota a la Argentina en su debut en los Juegos Odesur.

Esta mañana, en el estadio Marcelo Bielsa del Newell’s Old Boys de Rosario, la Albirroja Sub 20 de fútbol masculino hizo su debut en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina, nada más y nada menos que ante la selección anfitriona, logrando derrotarla por 1-2 luego de ir abajo en el marcador originalmente.

Aunque la albiceleste se puso al frente con un gol de Franco Domínguez en la primera etapa, una estupenda jugada de la promesa del Olimpia, Eduardo Delmás, derivó en un pase magistral a Gamarra que terminó concretando el empate, esto ya en el segundo tiempo del encuentro.

Más tarde, una conexión genial entre los franjeados de la Albirroja, Delmás y Zarza, derivó en un golazo de este último, luego de que Eduardo realizara un preciso pase largo que acabó en sus pies.

Cabe señalar que la Albirroja se encuentra defendiendo la medalla de oro en la actual edición de los Juegos Sudamericanos, ya que en la pasada, que se realizó en nuestro país, fue la selección campeona.