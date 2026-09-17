[VIDEO] Periodistas deportivos tomaron con ironía los mensajes de los haters Los haters “cricrican” a un programa de TV pero igual no dejan de ver ndaje.

La periodista deportivo Larissa Riquelme arrancó el programa “Gol de medianoche” del canal Trece, que conduce con Marcelo Burgos, leyendo los mensajes de los haters nuestro de cada día.

Lari lanzó al aire uno de los mensajes de los odiosos de las redes sociales.

“Vicheando y observando los mensajes tan lindos que nos dejan los televidentes con muchísimo amor, que se inspiran en dejarnos un mensaje”, dijo de entrada La Novia del Mundial.

“Este programa de mierd@, con ñembo periodista deportivo, una mierd@ de programa, ese es el texto que puso, mirá este mensaje es para vos, Marce: ‘este es nuestro comentarista internacional’, gatilló Larissa.

La periodista le aclaró al internauta que Marcelo Burgos es comentarista internacional de uno de los canales deportivos más importantes del continente, “mi amor...Marcelo Burgos es comentarista de ESPN, hasta ahí les puedo decir”.

En tanto que otro internauta omoi, “los muchachos se van al rally, al rally para despejarse y no escuchar el plagueo de ustedes, las mujeres, que aburre, que se plaguean por cualquier cosa y aparte nos ponen los cuernos al 2 por 3”.

Marcelo puso la “pelota al piso” y le dijo al ñato. “tranquilo nomás amigo”, y Lari también le pidió tranquilidad al internauta, “tranquilo nomas papá, son tus traumas psicológicos, habrán pasado varios por una situación de cuernos”.

Burgos le pidió que pasen un mensaje bueno, que ya estaba cansado de los mala onda. “Soy el cuerno de muchos de los que fueron al rally, hagan su pregunta”, leyó la periodista y dijo que este televidente es el nuevo cuerno de los muchachos que van a los carreras de autos.

Y finalmente se mataron de risa por los mensajes mala onda que recibieron.