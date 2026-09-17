[VIDEO] Pirĩ el canto de la coreguayita en “100 Paraguayos dicen” El pequeño creador de contenido Junior Tae Shin, fue invitado a participar del programa “100 Paraguayos dicen” hasta donde llegó junto a su hermana e…

El pequeño creador de contenido Junior Tae Shin, fue invitado a participar del programa “100 Paraguayos dicen” hasta donde llegó junto a su hermana e hicieron un gran show.

“Estamos contentos porque aprendimos más cómo los paraguayos piensan” escribió el pequeño creador de contenido coreano. Compitió junto a su hermana Aracely y sus amigos con quienes se hicieron llamar “los coreguayitos”.

La que rompió el hielo fue Aracely quien interpretó una canción en guaraní, “Mborayhu Asy” llevándose todos los elogios del rollo.

“Este programa debería ser lo más visto”, “Qué orgullo”, “Hermosa es y su voz muy dulce” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.