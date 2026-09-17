[VIDEO] “¡Que vuelvan las charlas, las conversas!”, pidieron a gritos los comunicadores Comunicadores pidieron que vuelvan costumbres puretes de antes y loperro sean más humanos, menos digitales.

Lorena no se guardó nada a la hora de sentar postura sobre géneros. (Foto: Captura de video/RockAndPop)

¿Qué costumbre de antes por ejemplo te gustaría que volviera?, tiró Álvaro Mora durante el programa radial “Rompiendo las horas”. Y al toque saltaron Lore Arias y Diego Jansen para responder. Todos coincidieron en que vuelva esa conexión que había antes entre humanos sin la digitalización, que fue bien aclarado, “no es del viejazo, era una linda forma de ver la vida”

Lo cierto es que la cuerona dijo, “que si te gusta alguien que te animes, que toques el timbre como antes lo hacían, y no se, le decis, ‘¿Sabes que me gustas? Te quiero’. Que sea una charla amena y no que nos colguemos con el teléfono, que pasó la hora y que ya me tengo que ir”.he´i.

Álvaro Mora remató, “wue vuelvan las conversar. Que vuelvan las charlas”. Y a eso hay que agregar, ¡que vuelvan las conexiones, las malas compañías, los recuerdos!