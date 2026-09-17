[VIDEO] ¿Tu familia también es así de purete? “Lo tengo todo”, escribió en su muro la influencer Shuli Riquelme, mientras mostró un video donde abrazó a su papá y a su mamá. Un festival de sonris…

La Sole´i mostró todo el amor que sienten el uno por el otro en su familia.

“Lo tengo todo”, escribió en su muro la influencer Shuli Riquelme, mientras mostró un video donde abrazó a su papá y a su mamá. Un festival de sonrisas regalaron los tres en las redes sociales. En ese momento tan íntimo, familiar y emotivo ella demostró toda su gratitud hacía lo que sus viejitos hicieron por ella toda la vida.

“Gracias papito. Gracias mamita. Por todas las veces que me dieron algo a mi las veces que me dieron algo a mi cuando querían algo para ustedes”, la cueronita a full purea a su primer anillo y los momentos que comparten juntos.