[VIDEO] ¿Tu familia también es así de purete?

“Lo tengo todo”, escribió en su muro la influencer Shuli Riquelme, mientras mostró un video donde abrazó a su papá y a su mamá. Un festival de sonrisas regalaron los tres en las redes sociales. En ese momento tan íntimo, familiar y emotivo ella demostró toda su gratitud hacía lo que sus viejitos hicieron por ella toda la vida.
“Gracias papito. Gracias mamita. Por todas las veces que me dieron algo a mi las veces que me dieron algo a mi cuando querían algo para ustedes”, la cueronita a full purea a su primer anillo y los momentos que comparten juntos.