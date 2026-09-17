[VIDEO] Feroz camión chocó a bus con paraguayos que iban a Florianópolis Un tremendo susto se llevaron varios paraguayos que viajaban rumbo a Florianópolis, Brasil, cuando el bus en el que iban fue embestido por un camión …

Un tremendo susto se llevaron varios paraguayos que viajaban rumbo a Florianópolis, Brasil, cuando el bus en el que iban fue embestido por un camión que transportaba botellas de vidrio. El colectivo llevaba pasajeros de Concepción, Ciudad del Este, Asunción, Coronel Oviedo, Tobatí y otras ciudades del país.

Por fortuna, el accidente no dejó víctimas con heridas graves. Tanto los pasajeros como los choferes sufrieron lesiones leves y, según los reportes, se encuentran en buenas condiciones.

Ahora, las autoridades locales están coordinando con los afectados para que puedan continuar el viaje y llegar finalmente a su destino.