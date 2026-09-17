Ya está el “capi” Velázquez y también se sumó “bigote”

Sonríe Gustavo Costas. El entrenador azulgrana continúa recuperando soldados para la causa llamada duelo ante Rubio Ñu por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026. En el entrenamiento de este miércoles, el capitán Gustavo Velázquez fue probado, trabajó con normalidad a la par de sus compañeros y todo indica que volverá al centro de la defensa del Ciclón este fin de semana.

Así también, el entrenador ya podrá contar con el uruguayo Fabricio Domínguez, que también fue exigido en la práctica de este miércoles y respondió al cien por ciento. El lateral podrá ser tenido en cuenta por Costas y podría integrar el banco de suplentes.

Con la recuperación de Gustavo Velázquez, Fabricio Domínguez, sumados a que Sergio Araújo ya también está a las órdenes, lo mismo que Mateo Klimowicz, Gustavo Costas comenzará a armar desde este jueves el onceno para recibir este sábado a Rubio Ñu en “La Nueva Olla”. Por lo que se pudo conocer, el DT estaría con intenciones de cambiar el esquema táctico y volver a la línea de 4 en el fondo.

“Itu” también. Otro que comenzó a moverse con normalidad es Juan Manuel Iturbe. El atacante azulgrana ya trabaja en campo, pero no sería todavía tenido en cuenta por Costas ya que deberá agarrar ritmo de juego por un par de días más. Podría reaparecer ya entre los concentrados en el inicio de la segunda rueda ante Trinidense.

Ahora los únicos que quedan en sanidad y trabajando en su recuperación física son Roberto Junior Fernández y Cecilio Domínguez, quienes aún no tienen fecha de retorno.