Balean una casa y dejan nota de amenaza

¡Terror en la noche de Concepción! Dos sujetos a bordo de una moto abrieron fuego a mansalva contra la fachada de una humilde vivienda y almacén. El cobarde ataque ocurrió a la altura del Km 88 de la ruta PY05, en la Colonia Paso Hû del distrito de Yby Yaú.

La dueña de casa, la señora Fidelina A. Vda. de B. (40), estaba adentro con su hija y su yerno cuando empezó la lluvia de plomo. El familiar escuchó el rugido del motor de un biciclo acelerando a fondo justo después de la balacera que hizo temblar todita la casa.

Al salir a mirar el desastre, los sobrevivientes hallaron un escalofriante panfleto con notas de amenaza escrito totalmente a mano por los atacantes. La policía levantó de la escena un verdadero arsenal: 26 vainillas servidas calibre 9 mm, proyectiles deformados y hasta un cartucho calibre 5.56.

Afortunadamente y por un auténtico milagro de la Virgen, ninguno de los ocupantes de la finca resultó herido por las balas percutidas. El asistente fiscal Ricardo Romero tomó intervención en la causa para iniciar las pesquisas y saber de dónde vino el sangriento apriete.

Agentes de Investigaciones de Hechos Punibles ya están tras los pasos de los motobandis que sembraron el pánico en la tranquila zona. La víctima y sus familiares quedaron con el corazón en la boca exigiendo custodia policial permanente antes de que los criminales cumplan su amenaza.