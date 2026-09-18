Banco Atlas: Ríos y un voto clave para el caso Los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya definieron sus votos. Resta que Víctor Ríos se pronuncie sobre el expediente que tiene en su po…

Los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya definieron sus votos. Resta que Víctor Ríos se pronuncie sobre el expediente que tiene en su poder desde el 25 de agosto pasado. Todo esto dentro del caso banco Atlas, donde una resolución determinará si una recusación permite destrabar el proceso y avanzar hacia la audiencia preliminar, o si la causa continúa paralizada.

La causa “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”, en la que el Ministerio Público acusó al presidente del banco Atlas y a otros integrantes de su Directorio y solicitó que sean sometidos a juicio oral y público, está con el freno de mano puesto. Lo que está en discusión es una cuestión procesal que mantiene bloqueado el avance de la causa.

Sin embargo, el pronunciamiento puede resultar determinante para saber si el expediente queda en condiciones de continuar su recorrido hacia la audiencia preliminar, instancia en la que finalmente se analizará el pedido de la Fiscalía de elevar el caso a juicio oral.La causa se encuentra trabada a raíz de una recusación planteada contra integrantes del Tribunal de Apelación, el 10 de abril pasado por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, en representación de Celio Tunholi, uno de los imputados, y alcanza a los camaristas Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres.La presentación fue remitida a la Corte Suprema luego de que sucesivas inhibiciones y recusaciones obligaran a modificar la integración de la Sala que debe resolver el incidente.

La actual integración para este caso quedó conformada por César Diésel, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos. El problema procesal tiene una consecuencia concreta, mientras la Corte no resuelva la recusación, el Tribunal de Apelación no puede tratar los recursos pendientes y, por esa razón, tampoco puede avanzar normalmente la etapa intermedia.

La audiencia preliminar es la instancia en la que debe resolverse si la acusación reúne las condiciones para que el caso sea elevado a juicio oral. La firma del ministro Ríos será determinante para el avance del proceso cualquiera sea su resolución.