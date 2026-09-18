Blas Riveros lesionado, no importa cuando leas esto Gustavo Costas nuevamente se agarró de la cabeza. El lateral zurdo sufrió un golpe ante Guaraní y ya está descartado para el sábado.

Lesionado en campamento azulgrana, no importa cuando leas esto. Cerro Porteño vuelve a sufrir una baja por lesión y, una vez más, Blas Riveros deberá alentar desde afuera a sus compañeros. El lateral izquierdo no trabajó este jueves a la par de sus compañeros, anduvo por la sanidad de “La Nueva Olla” y no podrá ser tenido en cuenta para el duelo de este fin de semana ante Rubio Ñu, por la fecha 10 del Clausura.

Riveros sufrió un fuerte golpe en el juego ante Guaraní el fin de semana pasado y luego de ser inspeccionados por los médicos del Ciclón, se confirmó que está con un esguince de tobillo grado uno, situación que le impide trabajar con normalidad y lo deja fuera de los planes del cuerpo técnico por lo menos por las siguientes dos semanas.

La recuperación será seguida de cerca por el departamento médico, aunque en el cuerpo técnico no quieren apurar los tiempos y tenerlo al cien por ciento para la parte más candente del campeonato.

Riveros venía intentando ganar continuidad y Gustavo Costas lo tenía en sus planes para arrancar el duelo ante el Albiverde. El lateral reapareció hace un par de fechas luego de superar una molestia, pero nuevamente deberá alentar al Ciclón desde las gradas.

Guillermo Benítez seguirá siendo el dueño del carril izquierdo azulgrana ya que Marcelo Chaparro está al servicio de la selección paraguaya sub 20.

Con el capi y línea de cuatro

Gustavo Costas todavía no definió el onceno que pondrá ante Rubio Ñu este sábado en “La Nueva Olla”. El DT anda probando alternativas, pero, por lo que se supo, la idea es volver a la línea de cuatro defensores en el fondo.

Los principales candidatos para ese cuarteto son Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Guillermo Benítez.

Además, el DT ya cuenta con Fabricio Domínguez y Sergio Araújo, aunque el primero tiene más chances de ser tenido en cuenta. El resto del equipo no cambiaría mucho del que inició ante Guaraní el pasado sábado. Costas lo confirmará en el entrenamiento de este viernes.