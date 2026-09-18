Detuvieron a 4 en operativo purete antidrogas Los operativos se realizaron en Capitán Bado y Karapa’i.

¡Ataque certero al narcotráfico! Agentes de la Senad hicieron volar por los aires la infraestructura de los “narcos” en el departamento de Amambay. En los operativos realizados en Capitán Bado y Karapa’i, liderados por la fiscal Rossana Coronel, le cayeron encima a una banda pesada.

El saldo de la redada dejó a cuatro sospechosos con las esposas puestas y listos para rendir cuentas ante la Justicia: Jorge B., Héctor S., Javier G. y Bernardo J. Los uniformados destruyeron más de 3.200 kilos de “macoña” procesada y 6,5 kilos de semillas que estaban listas para ser plantadas en el monte.

El golpe financiero al bolsillo de los mafiosos ronda los 500.000 dólares, considerando el jugoso precio que alcanza la droga en el mercado rapai. Además del estupefaciente, incautaron seis vehículos entre camionetas, autos y motos, junto a cuatro armas de fuego y más de cien cartuchos sin percutir.

En la propiedad hallaron un laboratorio “de última generación” equipado con congeladores y garrafas para fabricar la famosa marihuana concentrada tipo ICE. Por si fuera poco, en la zona de Karapa’i la Senad frenó la marcha de un camión furgón que llevaba ocultos 342 kilos de la hierba picada.

Toda la logística de refinamiento industrial fue destruida de raíz por las fuerzas del orden para evitar que sigan envenenando las calles.