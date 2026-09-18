Duelo crucial entre la Academia y el Gallo Nacional recibirá en el Arsenio Erico al 2 de Mayo esta tarde-noche con ambos buscando consolidarse en la parte alta de la tabla.

Esta tarde-noche, a partir de las 18:30 en el Arsenio Erico, Nacional será el anfitrión en el partido más que clave que disputará ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, esto en la continuidad de la Fecha 11 del Torneo Clausura de la APF.

Ambos planteles se juegan gran parte de su futuro en el campeonato con este partido, ya que los dos tienen aspiraciones de intentar pelear la punta y eventualmente el título, y necesitan una victoria sobre el otro para poder solidificarse en la parte alta de la tabla.

El 2 de Mayo de hecho fue puntero del campeonato e invicto durante gran parte de la primera rueda, hasta que la semana pasada, Libertad le quitó ese puesto, mientras Nacional ha sido hasta ahora uno de los equipos más regulares del torneo.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró el pasado 31 de marzo, cuando 2 de Mayo y Nacional igualaron 1-1. En el primer enfrentamiento del año, disputado el 31 de enero, Nacional se impuso con autoridad por 5-1.