El Triki y el Aborigen abren la fecha en Trinidad Trinidense y Guaraní chocarán en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad desde las 16:00 abriendo una nueva fecha del Torneo Clausura.

Esta tarde, desde las 16:00, Trinidense recibirá a Guaraní en su estadio, el Martín Torres del barrio Trinidad, abriendo la jornada número 11 del Torneo Clausura de la APF. El local llega animado luego de haber derrotado a Recoleta FC por 3-1, mientras que el aborigen viene de un empate ante Cerro Porteño en el que comenzó ganando.

El Legendario intentará volver a la senda de la victoria y mantenerse como protagonista del campeonato, y por su parte,Trinidense buscará hilar cuanto menos dos victorias para solidificarse en el Campeonato.

En cuanto a los últimos enfrentamientos entre ambos clubes, este año chocaron en dos ocasiones y ambos partidos terminaron con el mismo marcador de 0-0. Estos antecedentes reflejan la paridad reciente entre Trinidense y Guaraní, que volverán a encontrarse buscando romper esa igualdad.