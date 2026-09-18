Fabbro pidió cumplir el resto de su condena en nuestro país El expelotero Jonathan Fabbro, quien cumple una condena de 16 años en una prisión de ashá, solicitó ser trasladado a nuestro país para cumplir el res…

El expelotero Jonathan Fabbro, quien cumple una condena de 16 años en una prisión de ashá, solicitó ser trasladado a nuestro país para cumplir el resto de la pena que le queda.

Sandra Silveira, jueza de Ejecución Penal fue quien recibió la propuesta del expelotero argentino nacionalizado paraguayo y al respecto he’i, “La solicitud se encuentra comprendida, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur, cuyo objeto es posibilitar que las personas condenadas que reúnan las condiciones previstas en dicho instrumento puedan continuar el cumplimiento de su condena en el Estado del cual son nacionales o en el que tengan residencia legal y permanente” dice el escrito.

La jueza debe saber toda la información actualizada sobre la situación personal y jurídica de Fabbro en nuestro país, así como verificar la eventual existencia de procesos penales pendientes. Por ello, solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional el prontuario policial del expelotero para vichear los antecedentes penales actualizados, además de pedir a la Dirección General de Migraciones las constancias de entradas y salidas del territorio nacional; y solicitar al Juzgado Penal de Garantías N° 6 de la Capital informe actualizado respecto del estado procesal de la causa caratulada “Jonathan Fabbro s/ abuso sexual en niños”.

Pero el pedido de todos estos datos no significaría la aprobación del traslado.

Recordemos que a Fabbro en agosto de 2019, un tribunal de Argentina lo condenó a 14 años de cárcel por el delito de abuso sexual. En 2022, la justicia aumentó la pena en dos años más, sumando los 16 años de prisión. De los cuales ya cumplió 8 años y 9 meses.

La condena cumpliría hasta diciembre del 2033.