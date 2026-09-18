[VIDEO] Falsos policías robaron a ñato que retiró plata del banco Cambió un cheque por valor de 15.000 dólares.

¡Policías de gua’u en acción! Un muchacho de 23 años sufrió el terror de su vida cuando tres falsos agentes lo acorralaron para pelarle la plata, quienes lograron robarle 15.000 dólares.

El tremendo atraco ocurrió en el barrio Las Mercedes de Asunción, justo cuando el joven llegaba a su casa y quedó grabado todito en video. La víctima, César S., había ido más temprano al banco a cambiar un cheque en dólares y los delincuentes le hicieron un seguimiento de novela.

Los “falsos uniformados” andaban a bordo de un auto blanco sin chapa y vestían remeras del departamento de Delitos Económicos para despistar. Apenas el mita’i bajó de su rodado, dos de los bandidos bajaron armados hasta los dientes, con guantes negros y kepis con el logo de Paraguay.

Con el cuento del procedimiento policial, los maleantes apretaron de una al joven y lo dejaron sin un solo billete en plena vía pública. El tercer compinche se quedó al volante de la nave listo para acelerar y darse a la fuga apenas coronaban el golpe en el barrio.

Las cámaras de seguridad pillaron todito el movimiento de los sinvergüenzas que usaron el uniforme de la Patria para cometer el delito. La denuncia ya fue radicada en la comisaría 9° de Asunción, donde los agentes verdaderos buscan pistas para ubicar el auto blanco.

¡Una vergüenza total que los pillos usen la indumentaria policial para apretar a la gente trabajadora y salirse con la suya!