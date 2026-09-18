Flamengo tuvo un gran susto pero aún así eliminó a Independiente El Independiente del Valle le dio un buen sofocón al equipo carioca pero pese a esto, este último logró clasificar a las semifinales de la Libertadores.

Este jueves por la noche, Flamengo recibió en el mítico Maracaná de Río de Janeiro al Independiente del Valle de Ecuador, esto en juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. El equipo local llegaba con una ventaja de 0-2 a su favor conseguida en tierras ecuatorianas, pero aún así, el visitante le complicó las cosas.

Ya en la primera mitad, Djorkaeff Reasco marcó el 0-1 a favor del Independiente del Valle, quedando este a tiro de empate en el global como para enviar la serie a los penales. Para colmo de males, a los 65 minutos, ya de la segunda mitad, Jorginho fue expulsado en el Flamengo, por lo que la épica ecuatoriana parecía estar al alcance de la mano.

Sin embargo, el sueño para los visitantes acabó de golpe casi al final, ya que en el minuto 84, De Arrascaeta igualó las acciones y selló el pase de los cariocas a las semifinales del torneo más importante del continente a nivel clubes.

Flamengo jugará ahora ante Estudiantes de la Plata, el cual sorprendió a todos eliminando al Corinthians de visitante. Este último es el único equipo que puede evitar que una nueva final de la Copa sea disputada por equipos brasileños.