Fue trozada en las redes por hablar “españolísimo” DJ vive en españa desde los cinco años y se le pegó el acento.

La paraguaya vive desde los 5 años en España y se le pegó el acento, loperro le trozaron.

“En el colegio por lo único que se preocupaban era porque yo pronuncie bien la ‘S, Z Y C’”, dijo en charla con Crónica la Dj Leona Guaraní que vive en España y hace días fue el centro de cañeadas por hablar “españolísimo”, ndaje.

Desde los 5 añitos vive en la Madre Patria y he’i que científicamente tiene que ver con la neuroplasticidad y el entorno, pero que siempre amó su acento paraguayo.

“Durante la infancia es cuando el cerebro es mucho más plástico para adquirir sonidos y patrones del habla, pero también influye muchísimo la costumbre y las personas con las que creces yo por ejemplo en los recreos me quedaba con mi maestro y él me ayudaba muchísimo a pronunciar correctamente la C, la S y la Z”, he’i la artista paraguaya.

Lo purete es que ella no se ofende y toma todo con bromas, así puede explicar al rollo la situación real. Pero al principio costó parece, “es cierto que igual entre bromitas algunos niños me decían, ¿por qué hablas así, con ese tonito tal? Y yo, bueno, es mi acento. Pero eso es muy rico de tener, la verdad”, confesó.

Su forma de hablar se fue adaptando a ese entorno y “por eso creo que no a todo el mundo le pega igual un acento, depende de cuánto tiempo estés expuesto, la edad, tu entorno y también de cada persona. Eso es, como yo bien dije una vez, que es como tu huella dactilar, depende de la situación, la circunstancia y donde estés”, explicó la artista.

Lo que nunca perdió es su pasión por su cultura y las costumbres de Paraguay porque siempre se encuentra con loperro de las comunidades paraguayas que están por allá y disfrutan de la vida a lo paraguayoite.