“La salud tiene que llegar hasta el último rincón del país”, dice nuevo ministro El doctor Isaías Fretes Zárate asumió como nuevo ministro de Salud y ya puso sobre la mesa sus principales desafíos, llevar una atención pública de c…

El doctor Isaías Fretes Zárate asumió como nuevo ministro de Salud y ya puso sobre la mesa sus principales desafíos, llevar una atención pública de calidad hasta las zonas más alejadas del Paraguay, fortalecer la prevención y cuidar cada guaraní destinado a la salud.Tras jurar el cargo ante el presidente Santiago Peña, Fretes dijo que no alcanza con atender a los pacientes cuando ya están enfermos, sino que hay que prevenir a tiempo.

En ese sentido, anunció que se buscará fortalecer las más de 1.000 Unidades de Salud Familiar que existen en el país. También habló sobre el manejo de los medicamentos y recursos del Estado, especialmente de los 200 millones de dólares previstos para medicamentos del INCAN en 2027. “Opá la ñemondá”, afirmó en guaraní, dejando claro que quiere transparencia en las compras, distribución y uso de los remedios.

El nuevo ministro también puso el foco en el cáncer de colon, una enfermedad que, según señaló, puede prevenirse y que representa una de las principales causas de muerte por cáncer digestivo en Paraguay. Fretes, quien anteriormente estuvo al frente del IPS, contó además que desde pequeño conoció de cerca el sufrimiento de los pacientes, ya que creció en un ambiente médico. Para él, esa experiencia marcó su manera de entender la medicina: con ciencia, pero también con humanidad.