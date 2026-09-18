[VIDEO] Le chocó un auto y fue a parar por una columna ¡Omanoite! El accidente vai quedó grabado en cámaras de circuito cerrado.

¡Luto y dolor en las calles! Un jovencito de apenas 18 años perdió la vida de forma trágica tras sufrir un violento accidente de tránsito. El hecho ocurrió sobre avenida Mariscal López y Libertad, en Fernando de la Mora, y quedó todito grabado en cámaras de seguridad.

La víctima fue identificada como Gregorio Z., quien iba transitando tranquilamente a bordo de su motocicleta de color rojo. De repente, un auto Toyota IST guiado por Lucas A. (19) le salió al paso y terminó embistiéndolo con muchísima fuerza.

Por el impacto brutal, el motociclista salió despedido por los aires y fue a dar de lleno contra una columna de la ANDE. El mita’i falleció de manera instantánea en el lugar del choque antes de que los paramédicos pudieran hacer algo para salvarlo.

Agentes de la Policía cayeron al sitio y le hicieron la prueba de alcotest al joven conductor, la cual dio resultado negativo. El muchacho de 19 años quedó aprehendido al toque y fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Personal de Criminalística analizó cada detalle de la escena para determinar de quién fue la culpa en este fatídico encontronazo. ¡Otra joven vida apagada sobre el asfalto que deja a toda una familia destrozada por la imprudencia en el tránsito!