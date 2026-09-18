“Lo usaría todos los días”, he’i periodista con peluca El rollo estalló de risa cuando Edu Aguilera se puso un accesorio en la cabeza.

“Me gustó el look y lo usaría en el día a día”, dijo Eduardo Aguilera quien lució una peluca durante el programa “Mina en La Tribu”, por la 650 AM

Los periodistas Mina Feliciangeli, Carolina Arévalo y Eduardo Aguilera recibieron la visita de la Fundación Ina Style, una organización que diseña y confecciona pelucas para ayudar a las personas con cáncer. Lo cierto es que entre la conversación se vivió un momento cómico cuando los panelistas se pusieron cabello postizo. El rollo estalló de risa y surgieron los comentarios.

En charla con Crónica, Edu Aguilera dijo “bueno, este look en realidad es, más allá de la risa y todo lo demás, tiene una causa social, que es justamente pelucas para mujeres con cáncer y para hombres también. Eso es lo que finalmente hace la fundación Inna Style. Pero yo sé que es jocoso también y los perros ya empezaron a tallarme”, contó el momento simpático que vivió y las repercusiones.

El rollo empezó a compararle con personajes animados. “Me dijeron que soy Mafalda, Vilma de los Scooby Doo, Heidi y no sé qué otro personaje que puede ser. Así que los lectores de Crónica pueden ponerme el mote que más les parezca”, dijo entre risas.

Las locuras en los programas ndaje siempre empiezan porque Mina encabeza las ocurrencias y Caro junto con Edu le siguen la corriente.

“Mina es nuestra conductora, entonces Mina tiene eso de ser, digamos, divertidos dentro del mensaje que queremos dar, que en el fondo en este caso es ayudar a personas que tienen cáncer y pierden el pelo. Entonces nosotros le seguimos la corriente porque hay buena onda y la cosa se va dando de manera natural. Por sobre todo también nos reímos y nos divertimos”, contó.

Apoyar a la causa

“La gente puede donar también su cabello, y por sobre todo puede ir a la peluquería de Ina Style y con cualquier servicio que se haga uno ya está colaborando a la fundación para que se hagan más pelucas”, invitó Edu a que loperro se sumen al apoyo.