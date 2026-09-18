Más familias campesinas están a un paso de tener su título de propiedad El INDERT prepara una nueva gira para que 767 familias de San Pedro y Canindeyú firmen sus títulos de propiedad. Desde la institución anunciaron que …

El INDERT prepara una nueva gira para que 767 familias de San Pedro y Canindeyú firmen sus títulos de propiedad. Desde la institución anunciaron que entre el miércoles 23 y el viernes 25 de setiembre, un total de 767 beneficiarios de San Pedro y Canindeyú estarán firmando sus títulos de propiedad.

La firma es un paso clave, ya que después de este trámite se podrá avanzar con la expedición del documento definitivo de que la tierra que trabajaron durante tantos años finalmente es propia. Desde el Gobierno destacan que esta tarea forma parte del proceso de titulación masiva impulsado para las familias campesinas. Según el INDERT, hasta ahora ya fueron titulados unos 12.000 inmuebles de la reforma agraria en todo el país.

La institución también asegura que busca agilizar los trámites y reducir la burocracia para avanzar en la regularización de las tierras y atender una deuda histórica con las familias del sector rural. El anuncio llega pocos días después de que unas 1.000 familias campesinas recibieran sus títulos de propiedad en un multitudinario acto realizado en Asunción, con la presencia del presidente Santiago Peña, autoridades del INDERT y representantes departamentales y municipales.