Mirá el acuerdo que firmó River Plate con Olimpia por Pedro Zarza Luego del partido y el gol de este con la Albirroja Sub 20 ante Argentina, ya se habla de un acuerdo firmado por él con antelación por parte del “millonario”.

Pedro Zarza fue una de las figuras más importantes de la victoria de la Selección Paraguaya Sub 20 ayer jueves ante su par local de Argentina por los Juegos Odesur, los cuales se disputan en Santa Fe. El juvenil del Olimpia marcó el gol que le dio el 1-2 a la Albirroja y ante esto, medios argentinos ya hablan de un interés de River Plate.

Según páginas del vecino país, como la propia TyC Sports, el equipo de Núñez ya habría acordado con el Decano en enero una prioridad de compra por Zarza, esto al mismo tiempo que negociaba la salida de Franco Alfonso. Pedro no fue el único jugador que formó parte de dicho acuerdo, sino también el capitán de la Selección Sub 17 Alan Ledesma.

La prioridad de compra es una figura legal que dicta que si Olimpia recibe una oferta por los dos futbolistas mencionados y decide aceptarla, está obligado a notificar a River, que tendrá un plazo estipulado para igualar las condiciones económicas. En caso de decidir hacerlo, se llevará al jugador.