Montevideo City da el batacazo y pasa a semis de la Sudamericana

Anoche se disputó el último juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Montevideo City Torque de Uruguay, y el Cienciano de Cusco, Perú, esto en el Estadio Centenario. El equipo incaico llegaba con una ventaja de 2-0 conseguida en sus tierras, pero aún así, los charrúas sorprendieron a todos dándolo vuelta.
El City terminó derrotando al Cienciano por 3-0, dejando el marcador global en un impactante 3-2, logrando de esta manera acceder por primera vez en toda su historia a las semifinales del certamen continental, con el aliciente de que eliminaron a un equipo que en su momento, en 2003, supo ser campeón de la Sudamericana.
De esta forma, el líder del Torneo Clausura uruguayo prolongó su buen momento y el próximo mes se medirá con Atlético Mineiro por un lugar en la final de la Sudamericana, decidido a seguir haciendo historia.