Montevideo City da el batacazo y pasa a semis de la Sudamericana El equipo de la capital uruguaya sorprendió al eliminar al Cienciano de Perú en el Estadio Centenario.

Anoche se disputó el último juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Montevideo City Torque de Uruguay, y el Cienciano de Cusco, Perú, esto en el Estadio Centenario. El equipo incaico llegaba con una ventaja de 2-0 conseguida en sus tierras, pero aún así, los charrúas sorprendieron a todos dándolo vuelta.

El City terminó derrotando al Cienciano por 3-0, dejando el marcador global en un impactante 3-2, logrando de esta manera acceder por primera vez en toda su historia a las semifinales del certamen continental, con el aliciente de que eliminaron a un equipo que en su momento, en 2003, supo ser campeón de la Sudamericana.

De esta forma, el líder del Torneo Clausura uruguayo prolongó su buen momento y el próximo mes se medirá con Atlético Mineiro por un lugar en la final de la Sudamericana, decidido a seguir haciendo historia.