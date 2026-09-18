Motoca ñandereja en accidente vai en autopista Ñu Guazú Ocurrió en el amanecer de este viernes.

Un trágico accidente cobró la vida de un motociclista en la concurrida autopista Ñu Guazú, a la altura del parque. La víctima fue identificada como Osmar Orlando P. B. (55), un conocido funcionario de la aviación civil (DINAC).

El fulano iba al mando de su “móvil” rumbo a Luque cerca de las 5:40 de la mañana cuando la muerte le salió al paso de sorpresa. Un auto guiado por Alejandro Nicolás M. R. (23), terminó embistiendo de lleno al motociclista en plena marcha.

Por el impacto brutal, el hombre cayó al asfalto y falleció al instante, mientras su motocicleta voló a 70 metros del choque. Agentes de la Policía cayeron al sitio para el levantamiento del cuerpo y cortaron el tránsito mientras la gente miraba choqueada.

El joven chofer del auto quedó aprehendido al toque por los uniformados a la espera de lo que determine la Fiscalía interviniente. Le metieron la prueba de alcotest al muchacho y el resultado dio negativo, descartando que anduviera empinando el codo al volante.

La zona quedó congestionada durante horas por los peritos de Criminalística que recabaron las evidencias para saber qué pasó. ¡Una nueva vida apagada en el tránsito de la madrugada que deja a toda una familia y compañeros de trabajo de luto!