No solo para la leche, papá también deberá pagar la mitad del alquiler de su hijo Una resolución judicial está dando de qué hablar en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Un papá que se quiso hacer del letradito a la hora de pasar pa…

Una resolución judicial está dando de qué hablar en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Un papá que se quiso hacer del letradito a la hora de pasar para la leche, recibió una sentencia que no se esperaba y ahora no solo deberá cumplir con la cuota alimentaria de su hijo, sino que también tendrá que hacerse cargo del 50% del alquiler de la casa donde vive el pequeño con su mamá.

La decisión fue tomada por la jueza Mónica Duarte, del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, quien explicó que el caso tenía una particularidad. Durante el proceso, el hombre he’i que no tenía cómo pagar la prestación y que ñandeko solo podía encargarse de llevar al nene a la escuela y comprarle ropa de vez en cuando. Sin embargo, según la jueza, la mayor parte del tiempo es la mamá quien está al cuidado del pequeño.

Y ahí estuvo el karaku del tema, la madre trabaja desde su casa porque debe cuidar al niño durante gran parte del día, mientras que el papá ni ahí está con los cuidados. Por esa razón, la jueza ordenó que además de la cuota mensual, el hombre deberá cubrir la mitad del alquiler, comprarle ropa dos veces al año y hacerse cargo de llevarlo a la escuela y a sus consultas médicas.

El pequeño tiene menos de cinco años y padece una enfermedad que requiere un diagnóstico especializado que no se realiza en Santa Rosa del Aguaray. Por eso, la resolución también establece que el padre deberá cubrir la atención especializada que necesite.

Según explicó la magistrada, durante el juicio se demostró además que el hombre es un comerciante conocido en la zona y que hay diferencia en sus ingresos a diferencia de la mamá que no puede trabajar tiempo completo por los cuidados que requiere la criatura.

La jueza aclaró que esto no significa que todos los padres deban pagar automáticamente la mitad del alquiler. Cada caso debe analizarse de manera particular. En este caso, se tuvo en cuenta tanto la diferencia de ingresos entre los padres como la cantidad de tiempo que la mamá dedica al cuidado del niño.