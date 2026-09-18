Odesur: Sofía García da la cuarta medalla de oro a Paraguay en golf La golfista nacional se convirtió en campeona sudamericana y brindó otra medalla de oro al Team Paraguay en los Juegos Sudamericanos.

García logró imponerse en el campo, asegurando el primer lugar del podio y sumando un triunfo clave para el deporte nacional.

La golfista Sofía García brindó este viernes la 19na medalla para Paraguay en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina, logrando además la cuarta medalla de oro de nuestro país en la competencia, sumándose a Érika Alarcón, Julio Mirena y Nicole Martínez.

Sofía logró imponerse en el campo, asegurando el primer lugar del podio y sumando un triunfo clave para el deporte paraguayo. Luego de finalizar el circuito, la organización oficial del certamen confirmó la victoria y felicitó a la atleta por su destacado desempeño a lo largo del torneo.

Este oro consolidó a García como la mejor de la región en su disciplina, y además reforzó el peso de la delegación paraguaya en el medallero general de los Juegos.