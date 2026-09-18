Ojo con las informaciones falsas sobre los dorados he’i el MADES

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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) salió a aclarar mediante un comunicado la situación del famoso cardumen de dorados que se encuentra en el río Paraná, ante la gran cantidad de publicaciones y videos que están circulando en las redes sociales.

Desde la institución señalaron que varias de esas informaciones son falsas y están generando confusión entre la gente. El MADES explicó que sus equipos especializados están siguiendo de cerca el movimiento de los cardúmenes, observando su migración, comportamiento y desplazamiento, mediante controles y verificaciones realizadas en el terreno.

Por eso, pidieron a la ciudadanía no creer ni compartir cualquier publicación que aparezca en redes, especialmente aquellas cuyo origen no esté confirmado. La recomendación es sencilla que antes de darle “compartir”, mejor mirar bien de dónde salió la información.

El Ministerio aseguró que cualquier novedad sobre los dorados y los recursos pesqueros será comunicada oficialmente por sus canales institucionales, con datos verificados y respaldo técnico. Así que, pescadores y curiosos, ¡ojo al parche! No hay que creer todo lo que aparece en Facebook, TikTok o WhatsApp umia. Mejor esperar la información oficial antes de sacar conclusiones.