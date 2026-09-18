Persecución de película en Ybyrárobana

¡Persecución de película en la madrugada! Agentes policiales le leyeron la jugada a unos presuntos “narcos” en la zona de Arroyo Mokõi, en Ybyrarobaná. Los uniformados del Departamento Contra el Crimen Organizado divisaron una camioneta Toyota Hilux negra sin intención de dejarse revisar el itinerario.

Al ver a los policías, el chofer apretó el acelerador a fondo y arrancó una veloz huida para no terminar con las esposas puestas. Tras una intensa corrida de 500 metros, la nave quedó totalmente abandonada al costado de un monte y con las cubiertas hechas llanta.

Los delincuentes prefirieron ganar el bosquecito a pie antes que dar la cara ante la patrullera que les venía pisando los talones. Adentro del vehículo abandonado, las fuerzas del orden hallaron un cargamento completo de supuesta “macoña” lista para ser distribuida.

El fiscal Avelino Bareiro tomó cartas en el asunto y ordenó la incautación de toda la mercancía prohibida encontrada en el sitio. La camioneta incautada fue llevada en grúa hasta Salto del Guairá para continuar con el peritaje y buscar huellas de los prófugos.

La Policía montó un rastrillaje en la zona boscosa para intentar cazar a los ocupantes que se tragaron la tierra en la oscuridad. ¡Un golpe certero en Canindeyú que le dejó a los traficantes sin camioneta, sin droga y corriendo como rata por el monte!