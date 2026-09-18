Por la madrugada entraron a pelar una barbería Ocurrió en el barrio San Juan Neumam de Pedro Juan Caballero

¡Desalmados dejaron sin herramientas de trabajo a humildes laburantes! Amantes de lo ajeno entraron de madrugada a pelar una conocida barbería en Pedro Juan Caballero. El hecho ocurrió en el local “Giordan”, ubicado sobre Toledo y Carlos Domínguez, en pleno barrio San Juan Neumam de la mencionada ciudad.

Los “tortoleros del estilismo” rompieron la puerta de entrada sin hacer ruido para alzarse con todo lo que encontraron a su paso. Se llevaron potentes máquinas de corte, preciosas semijoyas y varios objetos de valor, alcanzando un perjuicio de unos 15 millones de guaraníes.

El amargo hallazgo se dio al amanecer, cuando un amigo de los dueños pasó por el sitio, vio la puerta de par en par y dio el alerta. Los propietarios corrieron al sitio solo para encontrarse con la triste escena de su negocio completamente saqueado por los maleantes.

La familia afectada lloró la enorme pérdida económica, ya que cada herramienta fue comprada a puro sudor y con muchísimo sacrificio. Agentes policiales ya cayeron al lugar para levantar evidencias y revisar las cámaras de la zona para buscar pistas de los sospechosos.

La víctima clama a la ciudadanía no comprar objetos robados de dudosas ofertas para no ser cómplices de los delincuentes. El caso quedó en manos de la Fiscalía para intentar atrapar a los ladrones y recuperar las herramientas de trabajo antes de que se vendan.