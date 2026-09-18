¡Preparen los paraguas! Anuncian lluvias y tormentas hasta el martes El tiempo se viene medio caprichosito y parece que la lluvia tiene ganas de quedarse unos días porã voi. Meteorología anuncia una jornada de viernes …

El tiempo se viene medio caprichosito y parece que la lluvia tiene ganas de quedarse unos días porã voi. Meteorología anuncia una jornada de viernes con cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y tormentas eléctricas.

Para hoy se espera una jornada cálida, con una máxima de 25 °C y vientos variables. El sábado tampoco se salva, continuará el cielo cubierto, con lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre 19 °C y 25 °C.

El domingo la cosa se pone más cambiante. Será un día cálido a caluroso, con una máxima que llegaría hasta los 34 °C, pero igualmente se esperan lluvias.

Y ojo, porque la inestabilidad seguiría el lunes y martes, con precipitaciones dispersas y tormentas eléctricas. Las máximas previstas serán de 33 °C y 27 °C, respectivamente.