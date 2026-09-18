¡Romanticón! Atendé el pedido de Carlos Martini

El periodista Carlos Martini es una verdadera caja de sorpresas para sus seguidores de las redes sociales.
Carlucho comentó en su Instagram que fue a recorrer las librerías de un conocido shopping de la capital y para su sorpresa se encontró con un conjunto musical de mariachis ndaje.
“Me pidieron una foto, estaban por llevar una serenata a una empleada de un local que me dijeron cuál es, no dude, dónde una de las funcionarias es bellísima. Yo aproveché y les dije: ‘miren, esta noche, cuando me anime, no se a que hora le llamaré a una señorita para preguntarle si quiere ser mi pareja’’’, tiró Carlucho.
Luego comentó que le pidió una sugerencia musical a los músicos, “entonces les pedí una sugerencia de un tema mexicano que le guste a una dama de entre 35 y 40 años. No te va a poder decir que no si le envías unos minutos antes de llamarla ‘Si nos dejan’ o ‘Cielito lindo’, me dijeron”. “Bueno, es mi última oportunidad, esta noche es a todo o nada. Y no quiero hacer el ridículo de decirle que si no me acepta, me condena a vestir santos por el resto de mis días”.