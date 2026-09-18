¡Romanticón! Atendé el pedido de Carlos Martini El periodista Carlos Martini es una verdadera caja de sorpresas para sus seguidores de las redes sociales.

El periodista Carlos Martini es una verdadera caja de sorpresas para sus seguidores de las redes sociales.

Carlucho comentó en su Instagram que fue a recorrer las librerías de un conocido shopping de la capital y para su sorpresa se encontró con un conjunto musical de mariachis ndaje.

“Me pidieron una foto, estaban por llevar una serenata a una empleada de un local que me dijeron cuál es, no dude, dónde una de las funcionarias es bellísima. Yo aproveché y les dije: ‘miren, esta noche, cuando me anime, no se a que hora le llamaré a una señorita para preguntarle si quiere ser mi pareja’’’, tiró Carlucho.

Luego comentó que le pidió una sugerencia musical a los músicos, “entonces les pedí una sugerencia de un tema mexicano que le guste a una dama de entre 35 y 40 años. No te va a poder decir que no si le envías unos minutos antes de llamarla ‘Si nos dejan’ o ‘Cielito lindo’, me dijeron”. “Bueno, es mi última oportunidad, esta noche es a todo o nada. Y no quiero hacer el ridículo de decirle que si no me acepta, me condena a vestir santos por el resto de mis días”.