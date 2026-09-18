UFI desafilia a un club por llevar su protesta a la justicia ordinaria

La Unión de Fútbol del Interior, entidad rectora del balompié de tierra adentro, desafilió al club 25 de Setiembre de la Liga Central de Deportes, lo multó y aparte sancionó con la inhabilitación permanente de ejercer actividades relacionadas al fútbol a sus dirigentes, incluido el Presidente, debido a una polémica relacionada a un partido de la Pre Copa Paraguay.
La cuestión tiene que ver con un encuentro deportivo disputado entre el 25 de Setiembre y el. Club Juventud Ypanense, por el mencionado torneo en su etapa departamental, resultando ganador el Club Juventud Ypanense. Según el relato, el 25 de Setiembre recurrió a una protesta ante prácticamente todas las instancias correspondientes, entiéndase el Tribunal Disciplinario de la Federación de Fútbol Central, la Comisión de Apelación de la UFI y por último, la Comisión de Revisión de la UFI, planteando un Recurso Extraordinario de Revisión.
La instancia administrativa interna llegó a su fin, pero las decisiones no fueron aceptadas por el Club 25 de Setiembre, por lo que este inició acciones judiciales en el ámbito ordinario, con la intención aparentemente de obligar a la UFI y, consecuentemente al Club Juventud Ypanense, a que acepten someterse a un Tribunal de Arbitraje, cuyo objeto final consistiría en que un órgano externo volviera a revisar las decisiones sobre cuestiones deportivas ya adoptadas y confirmadas en tres instancias.
La UFI establece en su Estatuto Social y Reglamento General la prohibición expresa de recurrir a instancias judiciales para cuestiones de índole deportivo, algo que la entidad asegura que ha estado en pleno conocimiento del Club 25 de Setiembre.
Sin embargo, por medio de sus dirigentes y autoridades, igualmente el club habría decidido ignorar el reglamento e insistió con su recurso más allá de la UFI, pese a haber sido rechazada la demanda de amparo en todas las instancias correspondientes.