UFI desafilia a un club por llevar su protesta a la justicia ordinaria El Club 25 de Setiembre fue desafiliado de la Liga Central de Deportes por parte de la Unión de Fútbol del Interior debido a llevar cuestiones deportivas, relativas a un partido, al ámbito de la justicia ordinaria.

La Unión de Fútbol del Interior, entidad rectora del balompié de tierra adentro, desafilió al club 25 de Setiembre de la Liga Central de Deportes, lo multó y aparte sancionó con la inhabilitación permanente de ejercer actividades relacionadas al fútbol a sus dirigentes, incluido el Presidente, debido a una polémica relacionada a un partido de la Pre Copa Paraguay.

La cuestión tiene que ver con un encuentro deportivo disputado entre el 25 de Setiembre y el. Club Juventud Ypanense, por el mencionado torneo en su etapa departamental, resultando ganador el Club Juventud Ypanense. Según el relato, el 25 de Setiembre recurrió a una protesta ante prácticamente todas las instancias correspondientes, entiéndase el Tribunal Disciplinario de la Federación de Fútbol Central, la Comisión de Apelación de la UFI y por último, la Comisión de Revisión de la UFI, planteando un Recurso Extraordinario de Revisión.

La instancia administrativa interna llegó a su fin, pero las decisiones no fueron aceptadas por el Club 25 de Setiembre, por lo que este inició acciones judiciales en el ámbito ordinario, con la intención aparentemente de obligar a la UFI y, consecuentemente al Club Juventud Ypanense, a que acepten someterse a un Tribunal de Arbitraje, cuyo objeto final consistiría en que un órgano externo volviera a revisar las decisiones sobre cuestiones deportivas ya adoptadas y confirmadas en tres instancias.

La UFI establece en su Estatuto Social y Reglamento General la prohibición expresa de recurrir a instancias judiciales para cuestiones de índole deportivo, algo que la entidad asegura que ha estado en pleno conocimiento del Club 25 de Setiembre.

Sin embargo, por medio de sus dirigentes y autoridades, igualmente el club habría decidido ignorar el reglamento e insistió con su recurso más allá de la UFI, pese a haber sido rechazada la demanda de amparo en todas las instancias correspondientes.