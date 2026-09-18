Un alivio para el bolsillo, el pasaje no va a subir por ahora El bolsillo de los pasajeros, por ahora, respira tranquilo. El Gobierno mantiene sin cambios el precio del pasaje, pero la suba del combustible está …

El bolsillo de los pasajeros, por ahora, respira tranquilo. El Gobierno mantiene sin cambios el precio del pasaje, pero la suba del combustible está haciendo que la cuenta del subsidio sea cada vez más pesada para el Estado.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que actualmente el pasaje sigue en G. 3.400 para los buses con aire acondicionado y G. 2.300 para los que no tienen este servicio.

Mientras tanto, el Gobierno está revisando la llamada tarifa técnica, que actualmente ronda los G. 6.265. Esta es la cifra que refleja ndaje cuánto cuesta realmente el precio del pasaje, y la diferencia con lo que paga el pasajero es cubierta mediante el subsidio estatal.

Según Fernández, el combustible representa aproximadamente el 35% de la estructura de costos del transporte. Por eso, cuando sube el combustible, la tarifa técnica también siente el golpe. El viceministro explicó que para calcular el costo se revisan las facturas de las empresas y se tiene en cuenta la variación del precio del combustible durante el mes. Si baja, se ajusta hacia abajo; si sube, también se refleja en la cuenta.

Y justamente ahí está el pa’ã el comportamiento del combustible durante los últimos cinco o seis meses viene presionando hacia arriba la tarifa técnica pero, eso no significa que el pasajero vaya a pagar más por ahora.“El pasaje no se mueve”, aseguró Fernández, al señalar que los precios actuales se mantienen.

Por otro lado, Fernández destacó que el sistema pasó de contar con apenas tres buses eléctricos a 90, y adelantó que la próxima licitación contempla la incorporación de entre 250 y 300 buses cero kilómetro, incluidos vehículos eléctricos.