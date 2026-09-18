Una visita muy especial: Llega la reliquia de San Francisco de Asís Este domingo 20 de septiembre, la parroquia San José Obreo vivirá un momento cargado de fe, emoción y esperanza, con la llegada de la reliquia de San…

Este domingo 20 de septiembre, la parroquia San José Obreo vivirá un momento cargado de fe, emoción y esperanza, con la llegada de la reliquia de San Francisco de Asís, uno de los santos más queridos y admirados por su humildad, amor a Dios y entrega a los demás.

Desde las 08:00 de este domingo hasta las 08:00 del lunes 21, las puertas del Templo Parroquial permanecerán abiertas para recibir a todos aquellos que quieran acercarse, rezar y vivir este encuentro tan especial.

Será una oportunidad para llegar con el corazón abierto, pedir por la familia, por los enfermos, por quienes atraviesan momentos difíciles y también agradecer por las bendiciones recibidas.

La comunidad invita a todos los fieles a aprovechar esta visita y acercarse con mucha fe, confiando en que, por intercesión de este gran santo, Dios puede derramar sus gracias sobre quienes se acercan con un corazón sincero y lleno de esperanza. San Francisco de Asís, ejemplo de humildad, amor y servicio, llega para regalarnos un momento único de encuentro con la fe.