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Una visita muy especial: Llega la reliquia de San Francisco de Asís

Este domingo 20 de septiembre, la parroquia San José Obreo vivirá un momento cargado de fe, emoción y esperanza, con la llegada de la reliquia de San…

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La reliquia de San Francisco se podrá contemplar en la parroquia San José Obrero, este domingo 20.

Este domingo 20 de septiembre, la parroquia San José Obreo vivirá un momento cargado de fe, emoción y esperanza, con la llegada de la reliquia de San Francisco de Asís, uno de los santos más queridos y admirados por su humildad, amor a Dios y entrega a los demás.

Desde las 08:00 de este domingo hasta las 08:00 del lunes 21, las puertas del Templo Parroquial permanecerán abiertas para recibir a todos aquellos que quieran acercarse, rezar y vivir este encuentro tan especial.

Será una oportunidad para llegar con el corazón abierto, pedir por la familia, por los enfermos, por quienes atraviesan momentos difíciles y también agradecer por las bendiciones recibidas.

La comunidad invita a todos los fieles a aprovechar esta visita y acercarse con mucha fe, confiando en que, por intercesión de este gran santo, Dios puede derramar sus gracias sobre quienes se acercan con un corazón sincero y lleno de esperanza. San Francisco de Asís, ejemplo de humildad, amor y servicio, llega para regalarnos un momento único de encuentro con la fe.

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