[VIDEO] ¡Apenamí! Mirá el cruce que tuvo nuestra miss con el capo de Miss Grand Nuestra compatriota encontró en el lobby del hotel al propietario de la franquicia de Miss Grand Internacional.

Nuestra reinita Micaela Viveros la viene rompiendo en la previa, ya que está llamando poderosamente la atención de la prensa especializada en concursos de belleza y hasta del propio dueño de la franquicia, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

El encuentro personal de nuestra representante con Nawat se dio el el lobby del hotel, el empresario aprovechó para saludar personalmente a la paraguaya y de yapa, se sacaron unas fotos.

“No había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente”, dijo Micaela en perfecto inglés.

“Sos hermosa”, le respondió el tailandés.

En tanto que la publicación de la página especializada en concursos de belleza y moda, @chicotramoya de Instagram destacó la presencia de la compatriota en suelo asiático.

“La Miss Grand Paraguay, Micaela Viveros piso fuerte en Thailand. representante de Paraguay captó todas las miradas a su llegada a la concentración gracias a su estilo impecable y gran belleza física, logrando conectar de inmediato con los seguidores de los certámenes y dejando una primera impresión impecable”.