[VIDEO] El “Tuta tuta” listo para explotar en el “Reciclarte” Los “murgueros” prometen un show de aquellos en el festival que se hará en San Bernardino.

Gastón Bernadou, uno de los fundadores de la majestuosa banda del rock argentino “Los Auténticos Decadentes”, habló con la periodista de espectáculos Lu Sapena de cara a lo que se viene el próximo Domingo 27 de septiembre en el reciclarte. “Son amorosos”, se refirió al público paraguayo que sin dudas forma parte de su top de favoritos.

El músico recordó una época dorada en la que el grupo venía todos los años a enloquecer al rollo con sus canciones y habló de lo purete que es el paraguayito que se la sabe todas, “hay lugares a donde vamos y el público escucha las músicas en las discotecas pero no saben que son los Decadentes, en Paraguay saben todo. No es necesario explicar nada”, admiró.